Auto in botsing met trein; automobilist verongelukt (update) (Foto: De Vries Media)

In Scheemda is maandagmorgen in alle vroegte een automobilist om het leven gekomen bij een botsing met een trein. Dat gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang op de Vogelzangsterweg.

Van de auto van de man was niet veel meer over. Ook de trein raakte beschadigd. In de trein zaten geen passagiers. De machinist bleef ongedeerd. Het treinverkeer ligt door het ongeluk tot nader order stil tussen Winschoten en Zuidbroek. Vervoersmaatschappij Arriva zet voorlopig bussen in om reizigers op het traject te vervoeren. Hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden, is nog onbekend. De politiedoet onderzoek.