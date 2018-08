Deel dit artikel:











Veel rook door bandenbrand bij speeltuin Ballorig Bandenbrand bij speeltuin Ballorig leidt tot veel rook (Foto: Marc Dol/112 Groningen)

Een enorme rookontwikkeling zondagavond op het industrieterrein Vleddermond in Stadskanaal. Oorzaak was een brand in een stapel banden.

Die banden lagen op het terrein van binnenspeeltuin Ballorig. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.