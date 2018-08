Deel dit artikel:











Vaker ernstige ongevallen op overgang Vogelzangsterweg (Foto: De Vries Media)

De onbewaakte spoorwegovergang in de Vogelzangsterweg in Scheemda is vaker het toneel geweest van ernstige ongevallen.

In 2015 kwam een 51-jarige Winschoter om het leven toen zijn auto in botsing kwam met de trein. In 2008 overleed een 79-jarige vrouw nadat zij met haar fiets op een trein botste. In 2011 botste een auto met drie inzittenden op dezelfde plek op een trein. De inzittenden kwamen toen met de schrik vrij. De onbewaakte spoorwegovergang aan de Vogelzangsterweg ligt midden in het veld tussen Scheemda en Meeden. Er is vrij zicht bij het oversteken. Lees ook: - Omgekomen man bij treinbotsing Meeden komt uit Winschoten

