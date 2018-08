'Het is echt schrijnend dat zo iets moet gebeuren vanwege een geldkwestie'. Dat zegt fractievoorzitter Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden in Oldambt in reactie op het dodelijk ongeval op de onbewaakte spoorwegovergang in Scheemda.

Deze spoorwegovergang in de Vogelzangsterweg is onbewaakt en is vaker het toneel geweest van ernstige ongevallen.

Geen geld

In 2015 trok Nieboer namens zijn partij al aan de bel over de bewuste spoorwegovergang nadat een 51-jarige Winschoter om het leven kwam bij een botsing met de trein op dezelfde plek.



'We kregen toen van ProRail te horen dat er geen geld was om de spoorwegovergang meteen aan te pakken. Ze doen het op hun tempo en daar kunnen we als gemeente weinig aan doen'.

Provinciaal niveau

Nieboer gaat de aanpak van onbewaakte overgangen via de Statenfractie van zijn partij opnieuw aankaarten op provinciaal niveau. 'Dat doen we later in de week. Op de dag van het ongeluk is dat niet echt kies, maar we willen ook aandacht voor die andere onbewaakte overgangen in onze provincie'.

'We zijn nu drie jaar later en behalve in Winsum is er niets gebeurd. En dat dat een geldkwestie is, is schrijnend'.

Lees ook:

-

'Onbewaakte overgang niet meer van deze tijd'