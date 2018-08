Fietscontainers moeten dieseluitstoot van pakketbezorging in Stad terugdringen

Bauke Mollema rijdt de containerfiets van DHL in zaterdag (Foto: DHL)

Het bezorgen van pakketten krijgt er een nieuw gezicht bij in de stad Groningen en Haren. DHL stuurt bezorgers met een grote container van ongeveer een meter bij een meter op de fiets op pad.

De container wordt met een vrachtwagen of bestelwagen met trailer naar de stad gereden. Daarna wordt hij op een ´Cubycicle´ gerold, de fiets waarmee de pakketten in de stad kunnen worden afgeleverd. Grotere pakketten worden vanuit de vrachtauto in een 'Cubivan' geladen, een elektrische bestelbus.

Acht ton CO2

De fietsen en elektrische bestelauto's moeten het aantal vervuilende dieselauto's voor pakketbezorging terugdringen. 'Iedere fiets vervangt een reguliere dieselauto, wat gelijk staat aan 8 ton CO2-vermindering per jaar. In Groningen rijden drie Cubicycles en twee elektrische bestelwagens voor grotere zendingen', schrijft DHL.

Ophaal- en inleverpunt in Paddepoel

Het laden en lossen van de containers gebeurt bij een nieuwe eigen DHL-vestiging in winkelcentrum Paddepoel in de stad. Vanuit dat pand kunnen ook pakketten van internetbestellingen worden opgehaald en worden geretourneerd.

Wereldprimeur

Volgens het koeriersbedrijf heeft Groningen een wereldprimeur binnen de 220 landen waarin DHL opereert. Binnenkort start hetzelfde initiatief ook in Tilburg. 'Nederland geldt als bedenker en proeftuin voor verschillende duurzame bezorgoplossingen die wereldwijd ingezet worden.'

Pakketbezorgen is een uitdaging

De gemeente Groningen is op zoek naar manieren om de overlast met laden en lossen van vrachtwagens tegen te gaan. Ook het aantal vervoersbewegingen voor pakketbezorgen is een uitdaging. Zo is duurzaam pakketbezorgen een van de thema's van het Let's Gro-toekomstfestival dit jaar.

Met het Groningse Fooddrop, de oranje fietsen van Thuisbezorgd en de potentiële nieuwe speler Uber Eats, worden steeds meer maaltijden al op de fiets bezorgd, in plaats van met de scooter.

