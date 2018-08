Lopend Vuur: Ik vind studenten een verrijking voor de stad

Vanaf deze week wordt Groningen weer overspoeld met studenten; de KEI-week is begonnen.

Tijdens die KEI-week worden nieuwe studenten wegwijs gemaakt in Groningen en in de studentenwereld.

30.000 studenten wonen in Stad

In Groningen studeren meer dan 50.000 studenten, waarvan ruim 30.000 ook in Stad woont.

In de stad Groningen wonen ruim 200.000 mensen. Studenten vormen daar dus een flink deel van.

Levendigheid en overlast

Dat brengt naast levendigheid en gezelligheid ook af en toe wat overlast met zich mee.

Net onder de vleugels van hun ouders uit, maken ze het nodige lawaai bij feestjes of huisavonden. Niet iedereen die een studentenhuis in de straat heeft, is daar even blij mee.

Daar staat tegenover dat studenten zorgen voor een rijk uitgaans- en verengigingsleven, evenementen in de stad, veel horeca en ingevulde horecabaantjes en dat ze kleur en uitstraling geven aan de stad. Ons Lopend Vuur vandaag:

