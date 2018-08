Dodelijke spoorwegovergang staat op nominatie om aangepakt te worden

'De onbewaakte overgang aan de Vogelzangsterweg staat op de nominatie om veiliger gemaakt te worden'. Dat zegt ProRail naar aanleiding van het ongeval in Scheemda maandagmorgen.

Daarbij kwam de automobilist om het leven.

'De spoorwegovergang in Scheemda staat zelfs op twee lijsten om aangepakt te worden', zegt woordvoerder Andy Wiemer van ProRail. 'Een lijst voor extra maatregelen in verband met de snelle trein die in de toekomst naar Duitsland (de Wunderline, -red.) gaat rijden en de lijst voor aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen'.

Eerder dodelijke ongevallen

Eerder gebeurden er ook al dodelijke ongevallen op dezelfde spoorwegovergang. In al die jaren is er niets gebeurd met de aanpak van de overgang, lijst of geen lijst.

'We hebben te maken met meerdere partijen als gemeenten, provincies en omwonenden die belangen hebben en dat zorgt ervoor dat alles lang duurt', legt Wiemer uit.

'Met z'n allen druk bezig'

Vooralsnog is er geen duidelijkheid wanneer er nu daadwerkelijk schot in de zaak komt. 'We zijn achter de schermen druk bezig, echt, maar we zijn afhankelijk van anderen. Laten we met z'n allen er alles aan doen dat er nu iets gebeurt', aldus de ProRail-woordvoerder.

