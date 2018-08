Deel dit artikel:











3D-bril maakt studenten bewust van gevaar van appen op de fiets Groningen heeft met de 3D-fiets volgens Groen Licht een landelijke primeur (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Even een appje sturen, bellen of muziek luisteren op de fiets. Het is verleidelijk, maar ook gevaarlijk. Aankomenden studenten kunnen dat maandag zelf ervaren tijdens de vijftigste KEI-week.

Ze kunnen een ritje maken op de 3D Afleiding Bike, die is ontwikkeld door de campagne Groen Licht Groningen. Die zet zich in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Onvoldoende bewust 'Appen en bellen in de auto is al verboden, maar op de fiets niet. Vooral jongeren weten onvoldoende wat de gevaren zijn. Vandaar dat we op de KEI-week aanwezig zijn, bij uitstek natuurlijk een evenement voor jongeren', zegt Eva van Schaijk van Groen Licht Groningen. Onze verslaggever Nico Swart probeerde de speciale fiets maandag uit. Hij kreeg een zogenaamde Oculus Rift-bril op en waande zich dankzij virtual reality even in een andere wereld. Als hij na een appgeluidje op zijn hoofdtelefoon op commando naar zijn telefoon grijpt, gaat het helemaal mis: 'Oooow, er komt een auto aan en ik vlieg nu tegen een huis aan!' Volgens mij is hiermee bewezen dat je niet twee dingen tegelijk kunt doen', concludeert hij. 3D-fiets is primeur Volgens Groen Licht heeft Groningen met de speciale 3D-fiets een landelijke primeur. Al wordt de techniek met de virtual realitybrillen natuurlijk al wel langer ingezet, onder meer door ziekenhuizen bij het behandelen van brandwondenslachtoffers en mensen die lijden aan psychoses. Lees ook: - UMCG bereidt kinderen met virtual reality voor op MRI-scan

