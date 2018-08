'Gemeente Winsum laat historische panden verslodderen'

Het ontbreekt de gemeente Winsum aan zorg voor de gebouwen die het zeer rijke verleden van de regio illustreert. Dat zegt de Stichting Het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie.

Volgens de stichting is er een slecht gemeentelijke monumentenbeleid. Winsum doet het veel slechter dan vergelijkbare gemeenten in Nederland, constateert Het Cuypersgenootschap.

Treinstation van Baflo

Door het ontbreken van een monumentenlijst kan er weinig gedaan worden tegen verminking of sloop van panden historische panden van betekenis. Het treinstation van Baflo uit 1893 en de bijzondere bungalows aan de Borgweg in Winsum worden als voorbeeld genoemd.

Panden aanwijzen

De Stichting Het Cuypersgenootschap heeft Winsum verzocht panden aan te gaan wijzen als monument en om een monumentenbeleid te ontwikkelen. Dit kan dan later door de nieuwe gemeenten Hogeland en Westerkwartier worden uitgewerkt.

Vaker inzet in de provincie

De stichting laat zich in de provincie vaker gelden als het om monumentale gebouwen gaat. In 2013 trachtte ze de sloop van een boerderij in Onstwedde tegen te houden. In 2016 maakte ze bezwaar tegen de sloop van de Finse school in stad Groningen.