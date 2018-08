Zo kun je als Stadjer meeliften met de KEI-week

Voor de vijftigste keer vindt deze week de KEI-week plaats in Groningen, dé algemene studentenintrotijd van de stad. Ook voor Stadjers betekent dat drie keer gratis feesten.

Ten opzichte van andere edities is er dit jaar een gratis evenement op de donderdag bijgekomen. Dat is geheel te danken aan de lustrumeditie, waarin het contact met Stadjers wordt gezocht. Dit is de KEI-week agenda voor studenten én Stadjers.

Maandag: de opening met Kraantje Pappie

Hoe laat? 20.00 - 01:00 uur

Voor KEI-lopers biedt de maandagavond twee onderdelen. Het eerste is ongetwijfeld het spannendst: aanbellen bij het huis van één van de KEI-ouders om daar te eten, samen met onbekende andere KEI-lopers.

Het tweede en makkelijkere gedeelte is met die groep naar de Grote Markt trekken. Daar is vanaf 20.00 uur The Grand Opening, voor iedereen en dus ook voor Stadjers. Toch worden vooral de nieuwe studenten welkom geheten door het KEI-bestuur, Groningse bestuurders, dj's en... Kraantje Pappie. De populaire Groningse rapper die dit jaar grote hits scoort met Liefde in de lucht en Lil Craney - waarin hij trouwens rapt over zijn terugkeer naar verschillende (ook studentikoze) bestemmingen in Stad, zoals de Shooters en de Pintelier.

Dinsdag: de eerste keer Het Gras van het Noorderplantsoen

Hoe laat? 21.00 - 01.00 uur

Terwijl de studentenverenigingen door de stad rijden op 'praalwagens' om zich voor te stellen aan de nieuwe studenten, start op de Grote Markt het tweede openbare evenement: de Night of the Songs.

Het is de traditionele grootschalige meezingavond van de KEI-week, waar ongetwijfeld nummers langskomen die je elke avond in de kroeg hoort: Grease, het verzamelde werk van Guus Meeuwis, Meatloaf, maar ook dat ene nummer dat elke student in Groningen kan meezingen en meevoelen: Het gras van het Noorderplantsoen. De Night of the Songs is voor veel studenten de eerste keer dat ze het nummer meezingen. Handig, met de songtekst op grote schermen... En natuurlijk schouder aan schouder met de groep.

Woensdag: Nee, nu alleen voor studenten

Op de woensdag worden studenten en Stadjers gescheiden. Studenten kunnen sporten uitproberen en verenigingen verkennen bij de ACLO op Zernike. ´s Avonds is er een tocht langs culturele instellingen, die moeiteloos overgaat in de kroegentocht.

Stadjers en vakantiegangers die denken met hun neus in de boter te vallen tussen zoveel jonge studenten, komen vanavond bedrogen uit: een kroeg binnenkomen zonder KEI-bandje om je pols, is praktisch onmogelijk.

Donderdag: 50-jaar KEI-festival voor studenten en Stadjers

Hoe laat? 14.00 tot 19.00 uur

Het is de vijftigste editie van de KEI-week dit jaar. Daarom heeft de organisatie dit jaar een extra evenement voor studenten en Stadjers. Het Lustrumfestival vindt plaats langs het water van de Kardingeplas en biedt optredens van Wulf (bekend van All Things Under The Sun), Haas (een rapper die de clip van One Night Stand opnam in Giethoorn) en Sorry John (een band met vier jongens uit het Noorden).

O ja: en Swifty, een formatie van studentenvereniging Albert Magnus, dat met het nummer Dakterras na Het gras van het Noorderplantsoen een nieuwe, echte Groningse studentenhit maakte.

Vrijdag: Studenten onder elkaar

De laatste dag van de KEI-week is zoals altijd voor de studenten zelf. Die zullen vrijdagavond van vermoeidheid afhaken, naar het eindfeest in Kardinge gaan, toch weer wat kroegen afstruinen en/of vanaf een uur of drie 's nachts beginnen aan de afterparty in Kokomo.

Andere uitgaanders hebben meer kans op succes om binnen te komen bij kroegen dan op woensdag, maar je voelt het aan alles: dit is de laatste nacht waarop de Stad zich volledig geeft aan de aanstormende studenten en studentes.

Tenminste, tot de 51ste KEI-week begint...

