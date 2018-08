Deel dit artikel:











Refaja Ziekenhuis stelt deel geplande operaties uit Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Patiënten die wachten op een operatie in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal - of in één van de andere twee ziekenhuizen van de Treant Zorggroep - moeten mogelijk langer wachten totdat ze aan de beurt zijn.

Door een tekort aan verpleegkundigen en relatief veel acute patiënten, ziet Treant zich gedwongen een twintigtal niet-spoedeisende operaties uit te stellen. 52 operaties In de zomer worden altijd al minder operaties ingepland dan in de rest van het jaar. Tussen nu en half september stonden in totaal 52 operaties op de rol. In ruim de helft daarvan is geen uitstel mogelijk. die gaan dus sowieso door. Knieoperaties en borstvergrotingen Voor 23 operaties geldt dat ze eventueel wel kunnen worden uitgesteld. Het gaat dan om bijvoorbeeld een meniscusoperatie of een borstvergroting. In deze gevallen wordt van dag tot dag bekeken of ze door kunnen gaan. Maar als het tegenzit, krijgt de betreffende patiënt een telefoontje en wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Hitte speelt een rol Het uitstellen van niet-acute operaties in de zomer gebeurt wel vaker, zegt een woordvoerder. 'Maar door de hitte van de afgelopen tijd moeten mensen die al kampen met een afnemende gezondheid eerder worden geholpen. Dat betekent dat anderen dan even moeten wachten.' Lees ook: - Medewerkers Treant missen duidelijke koers en klagen over werkdruk