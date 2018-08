De motorrijder ging onderuit in een flauw bocht (Foto: Robin Huisman)

Op de Oostelijke Rondweg in Winschoten is maandag aan het begin van de middag een motorrijder gewond geraakt.

De man verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur en ging onderuit. Hij is behandeld door ambulancepersoneel.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Hij gaat voor onderzoek nara het ziekenhuis. De rondweg is enige tijd afgesloten vanwege het ongeval.