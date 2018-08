Het sproeiverbod dat voor een deel van de Veenkoloniën gold, is opgeheven.. Dat maakte waterschap Hunze en Aa's maandag bekend.

Het gaat om het Drentse deel van de Veenkoloniën en een klein stukje Groningen, de zogeheten Veenmarken.

Het oorspronkelijke sproeiverbod gold sinds 17 juli. Ook in het Westerkwartier gold een sproeiverbod. Of dat nog geldt, is niet duidelijk.