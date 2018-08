Vrijspraak voor hennepteelt in pand met vastgebonden mannen

De rechtbank heeft maandag een 48-jarige man vrijgesproken van hennepteelt. Tegen de man was twee weken geleden een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijk cel geëist. De geschatte winst, een half miljoen euro, hoeft de man niet af te dragen.

Vastgebonden mannen

Tijdens een inval aan het Kweldergras in Groningen troffen agenten in september 2016 twee gewonde, vastgebonden mannen aan. Bovenin het pand was een hennepkwekerij ingericht met 359 planten.

De vastgebonden mannen zeiden te zijn overvallen. Een groot deel van de hennepoogst zou zijn gestolen. Onderzoek naar die overval leverde niets op. Wel werd de 48-jarige eigenaar van het pand verantwoordelijk gehouden voor de teelt, maar de man ontkende.

Broer

Hij zei vermoedens te hebben dat zijn broer meer wist van de hennepteelt, omdat die ook een sleutel van het pand had. Die zou ook de vastgebonden mannen kennen.

Onvoldoende bewijs

In de woning van de verdachte werd belastend materiaal aangetroffen, zoals notities met woorden als 'stekjes'. Ook was er een bedrag van 500 euro naar de Stadjer overgemaakt. 'Mogelijk belastend en verdacht, maar onvoldoende belastend', oordeelde de rechtbank daarover.

Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat de 48-jarige Groninger de hennepkwekerij heeft opgestart of geëxploiteerd. De man werd ook vrijgesproken van diefstal van stroom.