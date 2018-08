Een bijzondere vondst achter een orgel in het Hogeland...

Theo Jans deed dit weekend een niet alledaagse vondst bij een orgel.

'Ik ga niet verklappen in welke kerk. Maar achter het orgel trof ik enkele bijzondere kledingstukken aan', tweet Theo Jans. Op de foto bij de tweet is een pikant setje lingerie te zien op een orgel.

De Tweet van Theo Jans is voer voor de nodige woordgrappen.



Nicky doet nog een poging om het allemaal wat te normaliseren.



Maar waar is dit nou gebeurd?

Orgelkenner Egbert Minnema kon na even zoeken thuisbrengen waar het orgel staat. 'Dit orgel staat in een kerkje in Oosternieland', vertelt hij.

De eigenaar van het setje kan zich melden, grapt Jans.