Groninger die prostituee doodstak overlijdt in detentie (Foto: RTV Noord)

De Groninger die in 2013 de Bulgaarse prostituee Mariyana Lenarova om het leven bracht, is in detentie overleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd.

Geschreven door Peter Steinfort

Verslaggever

Fokko F. (50) zat een gevangenisstraf van 12 jaar uit. Hij overleed onlangs aan de gevolgen van kanker. Fokko F. heeft nooit openheid van zaken gegeven. Naar eigen zeggen kon hij zich niets van de bewuste avond herinneren. Geheugenverlies als gevolg van medicijngebruik zou de reden zijn, maar gedragsdeskundigen hadden zo hun bedenkingen. De 43-jarige Lenarova werd op 8 januari 2013 doodgestoken in haar werkkamer aan Vishoek, de voormalige rosse buurt in Groningen. Lees ook: - Fokko F. krijgt twaalf jaar cel voor doodslag in Vishoekzaak

