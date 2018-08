Deel dit artikel:











Wetterskip Fryslan heft beregeningsverbod op (Foto: Jannes Wiersema (archief))

Wetterskip Fryslân heft het beregeningsverbod per direct op. De neerslag van de afgelopen dagen is heel geleidelijk gevallen, en goed in de grond opgenomen. Dat meldt het waterschap.

Dat is goed nieuws voor de boeren in het Westerkwartier die onder dit waterschap vallen. Ze mogen nu dus weer hun gewassen beregenen, Het Friese waterschap had niet verwacht dat de neerslag zo goed zou worden opgenomen. Een groot deel van het water kon in de polders vastgehouden worden. Daardoor is het beregeningsverbod niet meer nodig.