KEI-historie: Van koekhappen en zaklopen tot massaal feesten

De vijftigste KEI-week is vandaag op gang geschoten in Stad. Dat betekent voor veel eerstejaars studenten zien en gezien worden en onbeperkt feesten. Net als vroeger, toch?

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Gedrag van alle tijden

Adjan van der Graaff was er in 1971 al bij, als medeorganisator. Volgens hem is het evenement weliswaar massaler geworden, maar aan het gedrag van de studenten is weinig veranderd. Seks, drugs en rock & roll hoorden er toen ook al bij. 'Het wordt nu alleen meer benadrukt.'



2) Bomen over een overweg



De gemeente Oldambt en ProRail maken haast met het beveiligen van de overweg in Scheemda waar vanochtend een dodelijk ongeval gebeurde. Maar waarom nu pas? Het ging er immers al vaker mis. Ronald vraagt het burgemeester Rika Pot.