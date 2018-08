Deel dit artikel:











Stoffelijk overschot gevonden in woning Stad; ligt er mogelijk lange tijd (Foto: Dennis Venema)

In een woning aan de Wilgenlaan in Groningen is maandag een overleden persoon gevonden. Buurtbewoners zeggen dat het lichaam er mogelijk al weken ligt.

De persoon in kwestie is geruime tijd niet gezien door de buurtbewoners. Een woordvoerder van de politie zegt dat er een vermoeden is dat het gaat om een natuurlijke doodsoorzaak. Er wordt nader onderzoek gedaan door de forensische recherche.