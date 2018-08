Vrienden weggestuurd uit thuisvak Vitesse omdat ze uit Groningen komen

Het zou een leuk dagje uit moeten worden voor Klaas-Jan ter Veen. Van een oud collega kreeg hij twee kaartjes voor de wedstrijd Vitesse - FC Groningen als huwelijkscadeau. Op de familietribune en dus niet tussen de fanatieke supporters van Vitesse.

Hij ging met een vriend naar de wedstrijd. Wat een leuk dagje uit had moeten worden liep net even wat anders, want nog voordat de bal rolde stond Klaas-Jan alweer weer buiten.

Frustrerend

'Er is eigenlijk niks gebeurd. Dat is ook het frustrerende van wat zich heeft voorgedaan gisteren. We zijn in Groningen op de trein gestapt, en zijn naar Arnhem gegaan en gingen naar binnen met onze kaartjes. We hebben een drankje gekocht en de sfeer was heel goed', zegt Klaas-Jan.

'We zaten nog geen minuut in dat vak, en ze kregen toch door dat we niet voor Vitesse waren. Voor je het weet heb je dan zes á zeven stewards en twee politieagenten om je heen je staan, en zetten ze je eruit.'

Geldig plaatsbewijs

'Het feit dat je uit Groningen komt, is dan voor hun voldoende om je uit het stadion te zetten. Terwijl je daar toch echt met een geldig plaatsbewijs zit', vervolgt Klaas-Jan.

Het stadion was overigens voor de helft leeg. 'Misschien was dat ook wel een nadeel, dat we daardoor zo opvielen. We hebben ook voorgesteld om ergens anders te gaan zitten. Maar er was niet over te praten. Het feit dat wij uit Groningen kwamen, was voldoende. Daarbij konden zij onze veiligheid niet garanderen, waren hun woorden.'

Wedstrijd was nog niet begonnen

'We zijn naar buiten gegaan. Eerst hebben we vijf minuten elkaar staan aankijken van: wat is hier eigenlijk gebeurd? De wedstrijd was nog niet eens begonnen.'

'We zijn de stad Arnhem weer in gegaan, en hebben in een kroeg de wedstrijd gekeken met vijftien Vitesse-supporters, die het eigenlijk heel gezellig vonden dat wij daar waren', zegt Klaas-Jan.

Slecht behandeld

'We voelen ons slecht behandeld. Je kan blijkbaar niet in een vak zitten waar supporters van beide teams zitten. Het is jammer dat incidenten bepalen dat de grote meerderheid de dupe is van de angst die regeert.'

'Ik hoop dat ze er een les uit trekken, en dat we normaler met elkaar kunnen omgaan in de toekomst. Want volgens mij moet voetbal voor iedereen zijn', besluit Klaas-Jan.

Reactie FC Groningen

'In de huisregels van de meeste clubs – ook in die van ons – staat dat de thuisvakken bestemd zijn voor de thuis-supporters. In deze situatie is Vitesse verantwoordelijk voor veiligheid in hun eigen stadion en moeten zij de afwegingen maken, die ze denken te moeten maken', laat een woordvoerder van FC Groningen weten.

'Wij proberen in eigen huis de drempel zo laag mogelijk te houden, maar als wij denken dat het - om welke reden dan ook - niet verantwoord is dat bezoekende supporters zich ophouden in vakken op de thuistribune, dan treffen wij passende maatregelen', aldus de woordvoerder van FC Groningen.

Vitesse was maandagavond onbereikbaar voor een reactie.