Taakstraf voor man die auto in brand stak

Een 29-jarige man uit Zuidhorn is maandag door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor de duur van twee maanden. Wel moet de man een taakstraf van 100 uur uitvoeren.

De man krijgt de straf opgelegd voor het in brand steken van een auto en voor bedreiging.

Na een melding over een autobrand in de wijk Leeuwenborg kwam de politie op 5 november bij de Zuidhorner uit. Die had de auto in brand gestoken met een aanmaakblokje omdat hij boos was.

Wraak op de verkeerde

De auto was van de vader van een Stadjer. En die Stadjer zou de vriendin van de Zuidhorner hebben betast, zo vermoedde hij. Om verhaal te halen probeer hij zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de Stadjer om wraak te nemen.

Hij kwam bij een telefoonnummer en een kenteken uit. De man ging naar de wijk waar de auto stond, en ontstak deze met een aanmaakblokje.



Bedreiging

De brand kon snel worden geblust doordat een oplettende getuige het alarmnummer belde. De auto was van de vader van de Stadjer. Die had aan zijn adres ook al eens telefonische bedreigingen aan zijn adres gehad en een briefje onder zijn ruitenwisser.

De Zuidhorner is volgens de rechtbank volledig voorbij gegaan aan de gevolgen die de brand zou kunnen veroorzaken, en uitte hij zijn woede naar mensen die niets met zijn probleem te maken hadden.

Hij werd ook verdacht van het leksteken van een band van de auto, maar daarvoor vond de rechtbank onvoldoende bewijzen en sprak de man daarvan vrij.

Hij moet in totaal 630 euro aan schadevergoeding betalen.