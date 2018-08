Medeplichtige straatroof vergaloppeert zich; geen duizend euro

Voor medeplichtigheid aan een straatroof op 11 januari moet aan een 20-jarige man uit Winsum twaalf maanden jeugddetentie worden opgelegd. Vijf maanden daarvan moeten voorwaardelijk zijn. Dat eist het Openbaar Ministerie (OM).

Bij de straatroof waren meerdere personen betrokken. De roof had op klaarlichte dag plaats op de stoep van het Noorderpoort College aan de Hora Siccamasingel in Groningen.

Op wacht in auto van pa

De 20-jarige man uit Winsum wordt medeplichtigheid verweten. Hij was niet bij de straatroof aanwezig, maar stond verderop in de auto van zijn vader op wacht. Bij de geplande straatroof zou een tas met duizend euro worden buitgemaakt. De leerling met het geld zou dat in een tas hebben verstopt.

Schroevendraaier

Het plan ontstond om het geld in de tas afhandig te maken. Rond drie uur in de middag vond de roof plaats. De tas van de jongen werd hem afhandig gemaakt. De scholier werd daarbij bedreigd en geprikt met een schroevendraaier.

Tas leeg, geen geld

Toen de overvaller in de tas keek, zag hij slechts een laptop en wat schoolspullen, maar geen geld. Een poging een tweede, kleinere tas bij de leerling te stelen, bleek ook niets op te leveren. De leerling rende daarop weg.

Snel sprong de straatrover in de klaarstaande auto van de Winsumer. Die bracht hem naar zijn huis in Groningen, en reed vervolgens door naar zijn huis in Winsum. De lege tas gooide hij op een rotonde uit het raam.

Tas uit het raam

Het kenteken van de auto waarin de Winsumer reed was genoteerd door oplettende leerlingen. Die hadden de man zien staan. Agenten gingen in de avond nog verhaal halen bij het huis van de man.

De Winsumer kon ook zijn telefoon inleveren. Daaruit bleek dat hij juist op die dag gegevens en contacten had gewist. Toch valt medeplichtigheid te bewijzen, aldus de officier.

'Er is tussen hem en de overvallen elf keer gebeld die dag. Hij was op de achtergrond aanwezig voor vervoer, hij wist van de plannen met de schroevendraaier.'

De raadsman van de Winsumer veegde met die woorden de vloer aan. 'Mijn cliënt zou even wachten bij die school. Meer heeft u niet.' Toch acht de officier bewezen dat de Winsumer iemand anders voor zijn karretje heeft gespannen en deze het 'vuile werk heeft laten opknappen'. 'Om zelf met schone handen achter te blijven. Zijn rol was laf.'

De rover met de schroevendraaier is in april door de rechtbank veroordeeld tot een jeugdstraf.

Uitspraak is over twee weken.