Toeristisch Loppersum: 'Fantastisch dat er niet zoveel is'

Hoe zet je Loppersum toeristisch op de kaart? Met die vraag houdt de Top van Groningen zich al geruime tijd bezig.

Bijna heel Nederland kent de gemeente als centrum van de aardbevingsproblematiek. Maar hoe lok je dan de toeristen?

'We doen dat door de sterke kanten van het mooie Hoogeland te benadrukken', zegt directeur Edwin van der Woude van de Top van Groningen, het samenwerkingsverband van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

'Loppersum heeft stilte, schitterende vergezichten, idyllische wierdedorpjes en je kunt er fantastisch wandelen en fietsen. Ja, er zijn geen pretparken en bungalowparken. Maar je moet de sterke punten benadrukken. Fantastisch dat er niet zoveel is toch', meent Van der Woude.

Nu is het de vraag of de toeristen ook gaan komen door de eigen karakteristieke punten. 'Kijk het zou mooi zijn dat er ook een bungalowpark zou komen. Dat versterkt elkaar. Maar dat is een kip en het ei-verhaal. Als er meer mensen komen, komt er vanzelf wel een bungalowpark'.