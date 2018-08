Aan de Kees de Haanstraat in Sappemeer heeft dinsdagmorgen brand gewoed in een woning.

De brand was opgeschaald naar middelbrand omdat er gevaar bestond dat de brand oversloeg naar andere woningen.

De bewoners van het pand hebben zichzelf in veiligheid kunnen brengen. De brand is vermoedelijk ontstaan in de kelder. De oorzaak is niet bekend.