Rondje Groningen: potsierlijke portie Paradigm-plaatjes

Pas op, containerfiets! 'Wat zeg je?', ja, een containerfiets. En nagenieten van Paradigm.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Kraan roept op voor de FC

Thuis tegen Willem II moet er gewonnen worden. Dat weet Crane ook - maar hij helpt wel een handje.

2) Wist je dat?

Wij niet. Nu wel.

3) Pas op, de containerfiets passeert

Gisteren schreven we dat DHL minder door het centrum van Groningen gaat rijden met dieselbussen en meer met handige containerfietsen. Zo ziet dat er dan uit. Als het een keer rustig is in de Herestraat dan.

4) Zweeds-Groningse les

Hee doe!

5) Prachtig gebouw met donkere lucht

Donderwolken boven de DUO en de Belastingdienst in Groningen. Daar kan je van alles van vinden.

6) Stukje Paradigm

We gaan er uit met stukjes sfeer van het Paradigm dancefestival afgelopen weekend. Blij of spijt dat je niet geweest bent?

7) Populaire poes

Nee, we eindigen met deze razend populaire kat! Izzy, afkomst Utrecht maar getagd op Groningen, heeft meer dan 300.000 volgers. En is daar zichtbaar zelf ook verbaasd over.

Rondje Groningen