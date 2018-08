Vrachtwagen ligt op de kant op N33; weg in beide richtingen dicht

Op de N33 tussen Noordbroek en Siddeburen ligt een vrachtwagen op zijn kant. De weg is hierdoor in beide richtingen ter hoogte van Noordbroek afgesloten.

De bestuurder van de vrachtwagen is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet meer naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor negen. Volgens de politie was het een eenzijdig ongeval. Het is nog onduidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren.

Verkeer wordt omgeleid

Het verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes U28/U29. Hoe lang de stremming nog gaat duren, is niet bekend. De wegafsluiting leidt inmiddels tot een file in beide richtingen tussen Schildwolde en Noordbroek.