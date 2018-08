Recordaantal studenten loopt KEI-week, maar minder Nederlanders

Nog nooit trok de KEI-week zoveel deelnemers als op deze vijftigste editie. De studentenintroductietijd van stad Groningen telt dit jaar 5319 KEI-lopers.

'Maandag waren het er 5312, nu 5319 en in de week zelf komen er nog wat mensen bij', zegt bestuursvoorzitter Marc Boels.

Minder Nederlandse studenten

Het aantal inschrijvingen is nèt wat hoger dan het vorige record: in 2014 waren er 5308 inschrijvingen. Wel is het aantal Nederlandse studenten dit jaar lager dan toen.

Recordaantal internationale studenten

De KEI-week schrijft namelijk ook een record wat betreft internationale studenten. Boels: 'Dat zijn er dit jaar 734. Dat is zo'n 200 meer dan vorig jaar, by far ons record.'

Normale stapavond

Boels kijkt terug op een 'fantastisch feest met Kraantje Pappie' op de eerste avond van de week. 'We zijn trots op de veiligheid van het evenement. De Grote Markt stond helemaal vol, maar het was veilig en mensen konden bewegen.'

Volgens hem zijn er geen noemenswaardige incidenten gebeurd: 'Het was verder een normale stapavond.'

