PvhN: 'Is bureaucratie oorzaak van uitblijven aanpak onbewaakte spoorwegovergangen?'

Is de bureaucratie op het provinciehuis de oorzaak van het uitblijven van de aanpak van de onbewaakte spoorwegovergang in Scheemda waar maandag een dodelijk ongeval plaatsvond?

Die vraag werpt de Statenfractie van de Partij voor het Noorden op in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten.

Heel lang duurt

ProRail die verantwoordelijk is voor de veiligheid op spoorwegovergangen suggereerde maandag in een vraaggesprek op Radio Noord dat mede door andere partijen het allemaal heel lang duurt voordat er met een aanpak kan worden begonnen.

Woordvoerder Andy Wiemer van ProRail sprak over langdurige onderhandelingen met provincie, gemeenten en omwonenden.

Niets gebeurd

De Partij voor Het Noorden vroeg drie jaar geleden toen op dezelfde plek ook al een dodelijk slachtoffer viel, ook al om opheldering. Sindsdien is er niets gebeurd. De partij wil weten hoe dat kan en wat de rol is van de provincie in de aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen.

