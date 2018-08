FC Groningen kondigt vanmiddag nieuwe speler aan - wordt het Handwerker?

FC Groningen presenteert een nieuwe versterking in een persconferentie op dinsdagmiddag. Het gaat mogelijk om een vleugelverdediger voor de linksbackpositie.

De club kondigt de nieuwe speler aan met een tweet:

Daley Sinkgraven

Fans op sociale media opperen dat het om Daley Sinkgraven zou kunnen gaan, die ingezet kan worden op de gewenste linksbackpositie.

Sinkgraven, geboren in Assen, speelde in de jeugd bij Heerenveen en verhuisde in seizoen 2014-2015 naar Ajax. Daar deed hij vorig seizoen vier wedstrijden mee, waarvan drie als wissel.

Jongen uit de regio

'Lijkt op Sinkgraven', reageert een supporter op de foto, maar ook inhoudelijk speculeren fans over de speler: 'Het moet hem haast wel zijn. Speelt niet bij Ajax, komt net terug van een blessure. Aflopend contract en komt uit de regio (Beilen, Assen), vandaar het kussentje.'

Of Tim Handwerker?

Onze FC Groningen-watcher doet echter een andere voorspelling, op basis van de foto en de tweet van de club.

Hij verwacht Tim Handwerker, een 20-jarige back van het Duitse 1. FC Köln, dat uitkomt in de 2de Bundesliga. Hij speelde in de jeugd bij Leverkussen en staat te boek als linkervleugelverdediger.

De bekendmaking is vanmiddag om 14.30 uur.

Update 11:45 uur: FC Groningen strikt Tim Handwerker als linksback

