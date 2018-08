Cardioloog UMCG: hartfalen vergroot kans op kanker

Een hart dat als gevolg van een hartinfarct versleten is en minder goed bloed rondpompt, scheidt stoffen af die tumorgroei stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG.

Het onderzoek is uitgevoerd door hoogleraar cardiologie Rudolf de Boer en zijn team. Hij publiceert hierover in het wetenschappelijk tijdschrift Circulation.



150.000 patiënten

Bij hartfalen is het hart sleets en pompt het minder bloed rond. Vaak krijgen mensen last van hartfalen na een hartinfarct, na langdurige hoge bloeddruk of bij een lekkende hartklep. In Nederland hebben 150.000 mensen hartfalen.

Wetenschappelijk bewijs

Uit cijfers blijkt dat mensen met hartfalen opvallend vaak overlijden aan kanker. Maar of er een direct verband is, was niet duidelijk. De Boer heeft hiervoor het wetenschappelijk bewijs gevonden.

Poliepen

De cardioloog deed onderzoek met muizen met een genetische aanleg voor darmkanker en poliepen in de darm. Hij zag een sterke groei en toename in aantal van de poliepen in de darm bij muizen die ook hartfalen kregen.

Eiwitten

De Boer vond verschillende eiwitten die in verhoogde hoeveelheid aanwezig waren in de muizen. Dezelfde eiwitten bleken verhoogd aanwezig te zijn in het bloed van mensen met hartfalen.

Signaalstoffen

Ten slotte blijkt uit analyse van gegevens van een bevolkingsonderzoek dat mensen met een verhoogde hoeveelheid signaalstoffen (biomarkers) in hun bloed, die wijzen op hartfalen, ook een verhoogde kans op darmkanker hebben.

Controleren

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek pleit De Boer ervoor patiënten met hartfalen vroegtijdig te laten controleren op darmkanker. Hij wil nu verder onderzoeken of hartfalen ook andere vormen van kanker kan veroorzaken. De aanwijzingen daarvoor zijn er, zegt De Boer.

