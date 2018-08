Wat is er met de kastanjes in het Noorderplantsoen aan de hand?

Festival Noorderzon zal dit jaar wat minder groen dan anders zijn: het lijkt al bijna herfst in het Noorderplantsoen. Hartje augustus kleuren de kastanjes rond de grote vijver in het park al geel, rood en bruin.

Komt het door de droogte, of is er meer aan de hand?

Volgens de gemeente is het een combinatie. 'Er zit wel kastanjeziekte in de bomen, maar de kastanjes hebben vooral ook veel te lijden gehad van de droogte de afgelopen weken', zegt woordvoerder Peter Duzink.

'De kastanjes rond de vijver staan midden in verharding: tussen asfalt en grind. Die bomen hebben meer te lijden van de hitte dan bomen die in het gras staan.'

Geen gevaar voor omgeving

Omdat de bomen wel ziek zijn, inspecteert de gemeente ze circa drie keer per jaar. Ook de afgelopen weken is dat gebeurd. Uit die inspecties is gebleken dat er geen gevaar is voor de omgeving. De kastanjes in het Noorderplantsoen hoeven voorlopig dan ook niet te worden gerooid.

Het zou inderdaad een schrikbeeld zijn als de bomen rond de vijver moeten worden gekapt Peter Duzink - Gemeente Groningen

'Maar uiteindelijk komt dat er wel een keer van, net zoals bijvoorbeeld aan de singels is gebeurd', zegt Duzink. 'Maar of dat over vijf jaar is, of over tien jaar, is niet te zeggen. Met de inspecties houden we de vinger aan de pols. Het zou inderdaad een schrikbeeld zijn als de bomen rond de vijver moeten worden gekapt, maar de veiligheid staat voor ons voorop.'

Kastanjeziekte

De kastanjeziekte maakt de bomen vatbaar voor zwammen. Die tasten kastanjebomen zo aan dat takken of stammen ineens kunnen breken.

De afgelopen jaren moesten daardoor al vele tientallen bomen in de stad worden gekapt. Andere kastanjes werden behandeld met een knoflookextract in een poging de bomen te behouden.

Lees ook:

- Zieke kastanjes aan de singels krijgen kuurtje met knoflook (2017)

- Mineermot zorgt voor bruine kastanjes 'alsof het eind oktober is' (2017)

- Kastanjeziekte grijpt om zich heen in Stad: 35 bomen gekapt (2016)

- Nog zeventig zieke kastanjes tegen de vlakte in Stad (2014)