FC Groningen strikt Tim Handwerker als linksback Tim Handwerker in het shirt van 1. FC Köln (Foto: ANP)

FC Groningen neemt Tim Handwerker over van 1. FC Köln, dat op het tweede niveau van Duitsland speelt. Of hij definitief overkomt, of dat hij wordt gehuurd, wordt dinsdagmiddag tijdens de persconferentie van FC Groningen bekendgemaakt.

Handwerker is een linksbenige vleugelverdediger, die ook als linkermiddenvelder uit de voeten kan. Hij heeft elf Bundesliga-wedstrijden achter zijn naam staan. Ook kwam hij tot nu toe vijftien keer uit in de Regionalliga West, het vierde niveau van Duitsland. Update 13:27 uur:

