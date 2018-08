Lopend Vuur: Ik kan niet zonder wifi op vakantie

Voor je vakantie zijn een paar basisbehoeften vaak belangrijk. Heeft een camping bijvoorbeeld goed sanitair? Is er stromend water en elektriciteit bij je plek?

Maar: hoort een goede internetverbinding daar ook bij? En hetzelfde geldt voor hotels of appartementen. Is wifi een pré? Ons Lopend Vuur vandaag:

Er zijn meerdere manieren om online te zijn op vakantie. Als je internet op je vakantie, hoe doe je dat dan?

Praat mee!

Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories.

Zijn studenten een verrijking voor de Stad?

Ja, zegt 65 procent van de 3560 stemmers op ons Lopend Vuur van gisteren.