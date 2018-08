Onderzoekers bezorgd: helft studenten slachtoffer van misdrijf

De tijd dat eerstejaars studenten een paar onbezorgde jaren tegemoet gingen is voorbij. De studiedruk is groot, studenten bouwen forse schulden op en ze hebben vaak psychische klachten.

Ook het studentenleven zelf zit vol gevaren. Niet alleen wordt er veel gedronken en drugs gebruikt, ook worden relatief veel studenten het slachtoffer van een misdrijf, zo blijkt uit onderzoek van bureau Breuer & Intraval onder vijfhonderd Groningse studenten.

Bijna helft slachtoffer van delict

Uit de cijfers wordt duidelijk dat in de eerste helft van vorig jaar ruim 48 procent van de studenten het slachtoffer was van een misdrijf, waaronder gewelds- en vermogensdelicten. Bijna 10 procent was het slachtoffer van seksueel geweld.

Onderzoeker Bert Bieleman is bezorgd over de uitkomsten, zegt hij op Radio Noord. 'Dat het algemeen slachtofferschap zo hoog is, kun je nog wel verklaren. Studenten zijn vaker buiten en wonen vaker in huizen wonen die minder goed beveiligd zijn. Maar we zijn erg geschrokken vooral van het hoge aantal studenten dat het slachtoffer was van seksueel geweld. We hebben daarom een verdiepend onderzoek ingesteld.'

De onderzoekers onderscheiden daarbij zes vormen van seksueel geweld, waaronder aanstaren, seksuele toespelingen maken, aanranding en verkrachting.

Het lijkt erop dat studenten bepaalde vormen van seksuele intimidatie en seksueel geweld gewoon zijn gaan vinden Bert Bieleman - onderzoeker

Normen vervagen

Volgens Bieleman lijken de grenzen van wat toelaatbaar is op te schuiven in de studentenwereld. 'Het lijkt erop dat studenten bepaalde vormen van seksuele intimidatie en seksueel geweld gewoon zijn gaan vinden, ondanks de MeToo-discussie. Dat vind ik wel verontrustend. We zien dat het alcohol- en drugsgebruik de laatste jaren behoorlijk is toegenomen.'

Vooral binnen studentenverenigingen lijken de normen te vervagen. 'Bij leden van studentenverenigingen ligt bijvoorbeeld het drugsgebruik hoger dan het gemiddeld drugsverbruik onder studenten. Een verklaring is dat daar een heel sterke groepsdruk is. Het wordt normaal gevonden dat je een bepaald gedrag vertoont, en het is moeilijk je daaraan te onttrekken.'

Meer partydrugs

Vooral het gebruik van partydrugs is de laatste jaren ontzettend toegenomen, zegt Bieleman.

Of het seksueel geweld ook is toegenomen, kan hij niet zeggen. 'Dat is net zoiets als met huiselijk geweld. Dat is in het verleden nooit goed onderzocht, dus we weten niet of het is toegenomen. Het wordt nu wel duidelijker dat het bestaat en dat het veel voorkomt.'

Wat kun je ertegen doen?

Uit het onderzoek van Breuer & Intraval blijkt dat studenten zelf meer voorlichting en preventie van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool willen. Ook docenten en medewerkers moeten beter worden voorgelicht, zodat ze misbruik onder studenten sneller kunnen signaleren.

Bieleman: 'De kwalijke gevolgen van te veel alcohol- en druggebruik worden door studenten te positief opgevat. Tot je 25ste ontwikkelen je hersenen zich nog steeds. Veel studenten hebben niet door dat te veel alcohol en drugs vervelende gevolgen kunne hebben. Bij seksueel geweld en seksuele intimidatie speelt ook schaamte een grote rol. Ik denk dat docenten beter kunnen worden voorgelicht hoe zij dat op een goede manier aan de orde kunnen stellen.'

