GSB: meer hulpverlening om psychische nood onder studenten aan te pakken

De Groninger Studentenbond wil dat de Rijksuniversiteit meer psychologen aanstelt om de psychische nood onder studenten te verlichten. Artsen en psychologen in Nederland stellen vast dat steeds meer studenten kampen met vermoeidheidsklachten, alcoholmisbruik, concentratieproblemen en angstaanvallen.

Die zijn het gevolg van de toegenomen druk op studenten, zegt voorzitter Sjoerd Kalisvaart van de GSB. 'De basisbeurs is afgeschaft en je moet een voorgeschreven aantal punten halen in je eerste jaar, anders moet je ophouden met je studie. Studenten mogen dus steeds minder fouten maken. Maar wat we niet zien toenemen is de ondersteuning. En dat is een grote oorzaak van de problematiek.'

Voortdurend stress

De studentenbond deed zelf verschillende onderzoeken naar het welbevinden van Groningse studenten. In één daarvan bleek dat twee op de drie Groningse studenten vrijwel continu stress ondervindt.

'Het beeld blijft schokkend', zegt Kalisvaart. 'Het wordt tijd dat we nu echt meer studentpsychologen aantrekken en dat we zorgen dat die wachtlijsten verdwijnen. Het duurt bij de Rijksuniversiteit alleen al voor een intakegesprek twee á drie weken voordat je iemand te spreken krijgt. En dan moet daarna nog een vervolgtraject komen.'

Reguliere gezondheidszorg

Kalisvaart vindt dat ook hulpverlening buiten de RUG verbeterd moet worden. 'De reguliere gezondheidszorg moet er ook op inspelen. Want als daar een tekort is, dan is dat ook een probleem. We moeten gewoon zorgen dat er meer mensen komen die erbij kunnen helpen.'