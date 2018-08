Justitie eist celstraf tegen agressieve Groninger

Voor onder meer twee mishandelingen moet een 20-jarige dakloze man uit Groningen de cel in. Dat vindt de officier van justitie. Ze eiste een half jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Ook wil ze dat dat hij drie maanden van een oude straf alsnog gaat uitzitten, omdat hij het geweld in een proeftijd pleegde.

IJzeren bezem

Op 15 januari sloeg de Stadjer aan de Noorderhaven een man met een ijzeren bezem in elkaar. Het slachtoffer brak zijn neus en jukbeen en liep veel kneuzingen en een hoofdwond op.

De man kwam naar buiten, omdat de zwerver lawaai stond te maken voor de deur van zijn huis. De man had ruzie met een huisgenoot van hem en wilde erin.

Trauma en operatie

De man die open deed, stuurde de Stadjer weg. Die pikte dat niet en viel hem aan. Hij gooide de man op de grond, schopte hem en sloeg hem vervolgens met de ijzeren bezem. Het slachtoffer kon uiteindelijk naar binnen vluchten, waar een andere huisgenoot 112 belde.

De man heeft een trauma overgehouden aan het geweld en moet nog geopereerd worden aan zijn neus. De officier van justitie eis ruim 2.100 euro schadevergoeding voor hem.

Verdachte ontkent

De 20-jarige Groninger ontkent dat hij de dader was. Maar de aanklaagster vindt dat er genoeg bewijs is. De bewoner met wie de man ruzie had, verklaarde dat hij het was.

Ook beschreef het slachtoffer dat de dader een litteken van tien centimeter in zijn hals had. Dat heeft de verdachte ook.

Gevlucht uit Afrika

De man, die al lange tijd dakloos is, is zelf ook getraumatiseerd. Hij heeft een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) overgehouden aan zijn jeugd in Afrika, waar hij in vluchtelingenkampen heeft gezeten.

De officier van justitie eiste een opname van zeven weken om hem geestelijk te onderzoeken. Hulpverleners zijn erg bezorgd over de man, die drugs- en drankverslaafd is en regelmatig agressief is. Hij heeft een strafblad van dertien pagina's.

Mishandeling conducteur

De dakloze man wordt ook verdacht van de mishandeling van een conducteur op het station in Groningen in november vorig jaar. Hij duwde de man omver toen die hem tegenhield bij de trein omdat hij geen kaartje bij zich had. De conducteur viel en had daarna last van zijn arm en schouder.

Dat bekende de Groninger wel. Net als een winkeldiefstal en vier vernielingen in de stad, onder meer bij het Leger des Heils, waar hij tijdelijk woonde. Toen hij in september vanwege problemen werd weggestuurd, vernielde hij uit woede een computer en een raam.

De rechtbank doet op 28 augustus uitspraak.