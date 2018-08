'Alle voorwaarden om te slagen bij FC voor nieuwe Duitse aanwinst'

'Voor Tim Handwerker zijn bij FC Groningen alle voorwaarden aanwezig om te slagen'. Dat zegt journalist Jan Leerkes van het Duitse voetbalblad Der Kicker over de nieuwe aanwinst die de FC dinsdagmiddag presenteert.

De 20-jarige Handwerker is een man die de hele linkerflank kan bestrijken en staat bekend om zijn offensieve acties', gaat Leerkes verder.

Concurrentie

'Bij FC Köln speelt hij bij een van de grootste clubs van Duitsland vergelijkbaar met Ajax of Feyenoord. Maar de concurrentie voor zijn positie is momenteel iets te groot', weet Leerkes.

Jeugdinternational

'Maar hij kan zeker voetballen. Hij is niet voor niets Duits jeugdinternational. Köln denkt ook dat hij bij de FC kan slagen. Daarom verhuren ze hem. Ze zien het nog steeds in hem zitten. Nu is aan het Handwerker zelf om zich in Groningen door te ontwikkelen', aldus de sportjournalist van Der Kicker.

