Deze dag: Optimisme na eerste nederlaag

Het mocht geen afgang worden en dat werd het ook zeker niet. Maar FC Groningen verloor wel met 2-1 van kampioenskandidaat PSV op de openingsdag van de competitie. Twaalfduizend toeschouwers in het Oosterpark waren getuige van de nipte nederlaag. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 15 augustus 1993.

Trainer Theo Vonk prees na afloop de instelling van zijn spelers. Volgens Nieuwsblad-journalist Harry Hesseling overheerste dan na afloop een positief gevoel: 'Het was zo gek nog niet.' Immers, ruim een uur lang had FC Groningen de Eindhovenaren, met spelers als Van Breukelen, Numan, Popescu en Kieft in de gelederen, van scoren weten af te houden.

Joop Gall kent een kwart eeuw later nog dat gevoel van 'het kan ermee door'. Al werd het seizoen, na de puntloze maar hoopvolle ouverture, een ware martelgang. Uiteindelijk voorkwamen een overwinning bij kampioen Ajax en een 0-0 salonremise tegen Vitesse dat Groningen in de nacompetitie om lijfsbehoud moest spelen. Trainer Theo Vonk was toen al lang ontslagen. 'De groep had weinig respect voor deze trainer', formuleert linksback Joop Gall een kwart eeuw later met veel gevoel voor understatement. Jan Veenhof, voorstopper zoals Vonk er zelf ooit één was, vond het 'een vreselijke man'.

Vonk vond dat Veenhof veel harder moest worden, en de tegenstanders een wedstrijd lang moest irriteren: 'Geef ze maar een schop'. Veenhof deed dat zelden: Hij kreeg vijfmaal geel en één keer rood in 230 wedstrijden. De trainer, die in Delden bleef wonen en in Groningen weinig vrienden maakte, had geen goed contact met zijn spelers. Half maart gingen Vonk en de club uit elkaar en slaagde assistent Wim Koevermans er ternauwernood in het elftal boven de degradatiestreep te trekken.

Het einde van een bewogen seizoen, dat begon met een nederlaag tegen PSV. Kalusha en Popescu scoorden voor de kampioenskandidaat, Grafton Holband bracht tien minuten voor tijd de spanning nog even terug. Jan Veenhof en Joop Gall herinneren zich nog als de dag van gisteren hoe Ajax, toen al kampioen, in mei in de Meer werd verslagen en daarmee kostbare punten werden gewonnen. De nederlaag tegen PSV in de openingswedstrijd zijn ze vergeten. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 15 augustus 1993.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.