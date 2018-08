Rick de Jonge uit Scheemda stuitte tijdens zijn vakantie in Frankrijk op een niet alledaags voorwerp. Hij vond een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog, maar had niet meteen door hoe gevaarlijk zijn vondst was.

Na een dag in de stad Caen te hebben vertoefd, reed De Jonge met zijn reisgezelschap langs de Normandische stranden terug naar de camping. 'Toen we langs een veld reden, zag mijn vriendin in de verte een aantal bunkers op een heuvel', blikt hij terug. Ze besloten uit nieuwsgierigheid een kijkje te nemen.

'Aangekomen bij de heuvel, zijn we lopend verder gegaan naar de bunkers', legt hij uit. 'Toen ik met mijn stiefzoon in één van de bunkers keek, zag ik een zwaar en groot voorwerp liggen.'

Kogelhuls?

De Jonge dacht in eerste instantie aan een kogelhuls. 'Ik heb 'm opgepakt en eens beter bekeken. Dat dit niet zonder risico was, merkten we pas later', zegt hij.

'Mijn vriendin maakte er een foto van en stuurde die naar een kennis die spullen uit de Tweede Wereldoorlog verzamelt', vervolgt hij. De reactie liet niet lang op zich wachten: 'Afblijven, dat is een mortiergranaat!'

Politie

'We hebben dat ding teruggelegd in de bunker en afgedekt met bladeren en takken', gaat hij verder. De Scheemder reed met zijn vriendin en stiefzoon terug naar de camping, en zocht contact met de Nederlandse politie. Die namen op hun beurt contact op met de Franse collega's, waarna De Jonge aan hen mocht laten zien waar hij de granaat gevonden had.

'In de bunker hebben zij er ook foto's van gemaakt. Vandaag zouden ze verder bekijken wat ze ermee gaan doen', legt De Jonge uit.

Leuk verhaal

Voor de vakantieganger rest na het avontuur een leuk verhaal om op verjaardagen te vertellen. Toch is hij zich ervan bewust dat het ook verkeerd had kunnen aflopen. 'Ja, ik had wel een paar dingetjes kunnen missen', besluit hij lachend.