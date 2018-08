UMCG-personeel loopt stille tocht voor betere cao

Het medisch personeel van het UMCG voert op dit moment actie voor een betere cao. Onder anderen artsen, laboranten en verpleegkundigen lopen een stille tocht door het Groninger ziekenhuis.

Ook zijn er toespraken en willen ze een 'speciaal cadeau' overhandigen aan UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen. De werknemers eisen een lagere werkdruk, een hoger salaris en een generatieregeling voor het oudere personeel, omdat ze vinden dat het werk nu niet is vol te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar.

'Harder werken met minder mensen'

'Op mijn afdeling zit een kwart van het personeel ziek thuis', zegt kinderverpleegkundige Maarten Molleman.

'We moeten steeds harder werken met minder mensen, terwijl de zorg steeds moeilijker wordt. In het UMCG hebben we bovendien te maken met een hoge complexiteit van de zorg.'

Hardere acties op komst

Tot nu toe hebben de stiptheidsacties voor een betere cao bij de academische ziekenhuizen geen resultaat gehad.

Vakbond FNV dreigt daarom met hardere acties, bijvoorbeeld het draaien van zondagsdiensten op doordeweekse dagen. Deze acties moeten vanaf 1 september beginnen.

