Gekantelde vrachtwagen geborgen; N33 is weer open (update)

De vrachtwagen is eerder vanmiddag geborgen (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

De vrachtwagen die dinsdagochtend kantelde op de N33 is geborgen en Rijkswaterstaat heeft de weg rond 17.00 uur weer vrijgegeven.

Vanwege het ongeval was de weg urenlang in beide richtingen tussen Noordbroek en Siddeburen afgesloten. Het verkeer werd omgeleid. Later ging één rijstrook, richting Veendam, weer open. De richting Eemshaven bleef voortdurend dicht.

Grote ravage

Het eenzijdige ongeval, dat dinsdagochtend rond kwart voor negen gebeurde, leidde tot een grote ravage. Niet alleen op de weg, maar ook in de berm en de naastgelegen sloot.

Vanwege de berging van de vrachtwagen en het opruimen van de rotzooi werd de N33 later in de middag weer in beide richtingen afgesloten.

Bestuurder met de schrik vrij

De bestuurder van de vrachtwagen raakte hij het ongeval lichtgewond. Hij is door ambulancepersoneel behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Lees ook:

- Vrachtwagen ligt op de kant op N33; weg rond 16.00 uur vrij (update)