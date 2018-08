Hoe voorkom je dat je kapitalen kwijt bent aan je studentenkamer?

Om te zien of de huur redelijk is, kun je het puntenstelsel voor kamers erop naslaan. (Foto: Jaap Elevelt)

Met het nieuwe studiejaar voor de deur is voor studenten de zoektocht naar een kamer nog altijd in volle gang. Torenhoge huurprijzen en bemiddelaars die stevige rekeningen sturen, vormen daarbij soms onverwachte tegenslagen.

Hoe voorkom je nu dat je een rib uit je lijf kwijt bent aan je studentenstulpje? Volgens Marcel Klip van de Woonbond zijn studenten gemiddeld vierhonderd euro in de maand kwijt voor hun kamer. 'De prijzen zijn hard opgelopen, want dat is vijf procent hoger dan vorig jaar.'

Puntenstelsel checken

Om te zien of de huur redelijk is, kun je het puntenstelsel voor kamers erop naslaan. Dat staat op de website van de Huurcommissie.

'Met dat puntenstelsel wordt de kwaliteit van de kamer omgerekend naar een maximaal toegestane huurprijs. Mocht de huurprijs te hoog zijn, dan kun je via de Huurcommissie een procedure starten om je huur te verlagen. Dat heeft vorig jaar bij kamerbewoners gemiddeld vijftig euro in de maand huurverlaging opgeleverd', vertelt Klip.

Huurverlaging kan ook bij lopend contract

Ook als je al een huurovereenkomst getekend hebt en de kamer inmiddels bewoont, kun je een procedure starten om huurverlaging te krijgen.

'Dat kan wellicht ook de beste route zijn: als je al een vast huurcontract hebt, sta je niet zomaar op straat en sta je ook wat sterker om die huurprijs te controleren', aldus Klip.

Bemiddelingskosten

En dan zijn er nog de bemiddelaars die honderden euro's in rekening brengen voor hulp bij het zoeken naar een kamer.

Klip veegt er de vloer mee aan: 'Hulp is helaas vaak een groot woord. Het gaat vaak om het aanbod dat mensen zélf vinden bij huurmakelaars en dan moeten huurders er ook nog eens flink voor betalen.'

Huurmakelaars

Klip stelt dat huurmakelaars helemaal geen bemiddelingskosten mogen vragen. 'Ze noemen het daarom graag anders: kosten huurder, ranking fee of administratiekosten. Waarbij je je kunt afvragen met welk gouden pennetje dat dan allemaal wordt opgetekend.'

'Als het een bedrag is dat je betaalt om via een huurmakelaar een kamer te krijgen, gaat het gewoon om bemiddelingskosten. Maar als een huurmakelaar kamers aanbiedt namens een verhuurder, mag die rekening nooit bij een huurder neergelegd worden. Die moet dan naar de verhuurder.'

Oplichting

Ook oplichting komt veel voor, merkt de Woonbond. Menig student of ouder doet een aanbetaling voor een kamer die niet te huur staat, of zelfs helemaal niet bestaat.

'Als je het niet vertrouwt, kun je op de website van het Kadaster kijken of de verhuurder in kwestie wel echt de eigenaar is van het pand. Of je kijkt via Google Image Search of de mooie foto's van de kamer in Groningen wel uniek zijn, of dat exact dezelfde kamer ook in Maastricht te huur is. Dan weet je dat er iets niet klopt', besluit Klip.

