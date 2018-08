Tim Handwerker: 'Ik focus me eerst volledig op de linksbackpositie'

Met Tim Handwerker haalde FC Groningen dinsdagmiddag de gewenste linkervleugelverdediger in huis. Hij wordt een seizoen gehuurd van 1. FC Köln en is na Jeffrey Chabot de tweede Duitser in de huidige selectie van de Groningers.

'Een week geleden heb ik voor het eerst met een delegatie van FC Groningen gesproken. Het is daarna snel gegaan', laat de 20-jarige verdediger tegenover verslaggever Stefan Bleeker weten.

'Op de ranglijst klimmen'

De Duitser, die vorig jaar door 1. FC Köln uit de jeugdopleiding van Bayer Leverkusen werd geplukt, hoopt in Groningen het beste van zichzelf te kunnen laten zien. 'En dan zien we wel verder hoe het loopt', zegt hij. 'Ik wil eerst veel wedstrijden spelen én winnen, zodat we zo snel mogelijk op de ranglijst kunnen klimmen.'

Ik ben linksback en kan eventueel ook meer naar voren gericht spelen Tim Handwerker - Aanwinst FC Groningen

Handwerker staat erom bekend dat hij ook graag deelneemt aan het aanvalsspel, maar is hij nou een linksback of linkermiddenvelder? 'Ik ben linksback en kan eventueel ook meer naar voren gericht spelen', verklapt de FC-aanwinst voor de camera's. 'Maar ik focus me eerst volledig op de linksbackpositie.'

Links- en rechtsbuiten

'Tim is gewoon een linkerverdediger', vult technisch manager Ron Jans aan. 'Maar hij heeft ook weleens hangend op linksbuiten gespeeld; zelfs eens op rechtsbuiten, zodat-ie naar binnen kon trekken. We hebben hem vooral aangetrokken om links in de verdediging minuten te maken.'

Met de komst van de voormalig jeugdinternational is, tenzij er nog spelers vertrekken, de selectie van FC Groningen rond. 'We hebben al een poosje aangegeven dat we eigenlijk een vleugelverdediger te weinig in de selectie hebben. Ik ben dus heel tevreden dat we Tim konden halen', geeft Jans aan.

'Vooraan in de contractbesprekingen'

Hoewel FC Groningen Handwerker huurt zonder koopoptie, betekent dat volgens Jans niet op voorhand al dat de wegen tussen speler en club na dit seizoen definitief zullen scheiden.

'Dat we hem huren zonder koopoptie, houdt in dat we hem goedkoper kunnen huren dan anders', legt Jans uit. 'Als zijn huurcontract afloopt, hij tevreden is, wij tevreden zijn en Köln hem niet per se terug hoeft, zitten wij na dit seizoen vooraan in de contractbesprekingen met Tim.'

Lees ook:

- 'Alle voorwaarden om te slagen bij FC voor nieuwe Duitse aanwinst'

- FC Groningen strikt Tim Handwerker als linksback