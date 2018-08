Deel dit artikel:











Auto botst op gasverdeelkast: woningen uit voorzorg ontruimd (update) Door de botsing belandde de auto in de sloot. Het gashuisje is zichtbaar beschadigd geraakt. (Foto: Huisman Media)

De brandweer is dinsdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een gaslek in Middelstum. De omgeving is afgezet en een viertal woningen aan de Ticheldobbe in het dorp is uit voorzorg ontruimd.

Een automobilist botste tegen een gasverdeelkast van Enexis langs de Onderdendamsterweg. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond. Door de botsing raakte het kastje beschadigd. Daardoor ontsnapt er gas, al is uit metingen gebleken dat het niet om gevaarlijke hoeveelheden gaat. Monteurs van netbeheerder Enexis proberen de schade te herstellen.