Gaslek Middelstum gedicht: bewoners ontruimde woningen mogen terug (update) Door de botsing belandde de auto in de sloot. Het gashuisje is zichtbaar beschadigd geraakt. (Foto: Huisman Media)

De brandweer is dinsdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een gaslek in Middelstum, omdat een automobilist tegen een gasverdeelkast langs de Onderdendamsterweg was gebotst. Het gaslek was rond 18:30 uur gedicht.

Door het lek ontstond er vuurgevaar en werd de omgeving tijdelijk afgezet. Een viertal woningen aan de Ticheldobbe in Middelstum werd uit voorzorg ontruimd. De Onderdendamsterweg blijft nog een tijd dicht vanwege herstelwerkzaamheden door netbeheerder Enexis. Terug naar woning Na het dichten van het gaslek werd er voor de zekerheid nog een laatste meting bij de ontruimde woningen verricht. De verwachting is dat de bewoners van de ontruimde woningen daarna weer terug kunnen naar hun woning. De vrouw die met haar auto tegen de gasverdeelkast botste, liep door het ongeluk een lichte verwonding op.