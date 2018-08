Beter één goede pil dan veel alcohol

'Is het feestpilletje dat ik wil slikken veilig?' Wekelijks, elke donderdag, komen gebruikers bij Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) in Groningen om hun xtc-pil gratis te laten testen.

Normaal komen daar rond de dertig mensen op af. Maar afgelopen donderdag waren dat er twee keer zoveel, schat preventiemedewerker Rob Otten. Hij heeft wel een idee hoe dat komt: 'Het was twee dagen voor Paradigm'.

Gefouilleerd

Op dit jaarlijkse dancefestival, dat afgelopen weekend op het Suikerunieterrein in Stad plaatsvond en duizenden bezoekers trok, zijn drugs officieel niet toegestaan. Volgens de organisatie wordt iedere bezoeker bij de ingang gefouilleerd.

Goede sfeer

Toch is het nauwelijks een geheim dat menig bezoeker van zulke festivals (vooraf) een pilletje slikt. Desondanks, of misschien wel juist daardóór, blijft de sfeer goed.

Bezoekers van dit soort festivals zijn over het algemeen heel bewust bezig met xtc Rob Otten - preventiemedewerker

Otten: 'Bezoekers van dit soort festivals zijn over het algemeen heel bewust bezig met xtc. Ze slikken één pil en daar doen ze de hele avond mee. En dat voor vijf euro! En wat ook meespeelt: er wordt vrijwel geen alcohol gebruikt.'

Opiumlijst

Daarmee onderstreept Otten zijn stelling dat drank en sigaretten voor veel meer ellende zorgen dan 'recreatief' xtc-gebruik. 'Ook dat zijn drugs. Het verschil is dat alcohol en tabak niet op de opiumlijst staan, en xtc wél. Alles op die lijst is verboden. Maar in tegenstelling tot xtc, is het heel lastig om bij alcohol en sigaretten maat te houden'.

Niet legaliseren

Om misverstanden te voorkomen: Otten pleit beslist niet voor het legaliseren van harddrugs, zoals xtc. 'Die zijn verboden en dat moet zo blijven. Maar feit is wel dat dat alcohol en tabak veel meer slachtoffers maken.'

Goede voorlichting

Verboden of niet, VNN vindt goede voorlichting over xtc van groot belang. Otten: 'Als mensen bij ons hun pillen willen laten testen, gaan we niet met hen in discussie over het verbod op xtc. Want dan komen ze niet meer.'

Die pillentests geven ons inzicht in wat er zoal in omloop is Rob Otten - preventiemedewerker

'Bovendien geven die pillentests ons inzicht in wat er zoal in omloop is. Als er een nieuwe pil op de markt komt, die echt gevaarlijk is, dan hebben wij dat snel in de gaten en kunnen wij daarvoor waarschuwen.'

Zuurtest

Otten is één van de VNN-medewerkers die de pillentest uitvoert. 'Om te beginnen doe ik een zuurtest. Die geeft aan welke stof erin zit: mdma, cocaïne, noem maar op. Daarna meet ik de pil op: hoe zwaar, hoe dik, hoe groot. Al die gegevens voer ik vervolgens in de computer in.'

'In ongeveer de helft van de gevallen herkent de computer de pil, en is dus bekend wat de eventuele risico's zijn. Zo niet, dan kunnen we hem opsturen naar het lab voor nadere analyse. Je moet een week wachten op de uitslag, maar dan weet je wel waar je aan toe bent.'

Fijne gevoel

Bij excessief alcoholgebruik loop je de kans op een overdosis. Hoe zit dat bij xtc-gebruik? Otten: 'Dat zien we zelden. Want als je meer dan één pil tegelijk neemt, dan neemt het fijne gevoel af. Het hangt trouwens af van de hoeveelheid werkzame stof in de pil. Zit er vijftig milligram in, of driehonderd?'

Minder alcohol- en tabaksgebruik

Otten heeft overigens de indruk dat het druggebruik door mensen van achttien jaar en ouder wel iets toeneemt. 'Daar tegenover zien we een daling van het alcohol- en tabaksgebruik bij deze groep.'

Leeftijdsgenoten

Goede voorlichting is daarbij van belang, benadrukt Otten. 'We zijn bezig met het opzetten van een peergroup, een groep jongeren die zelf ervaring heeft met drugsgebruik en daarover voorlichting wil geven aan leeftijdsgenoten. Zelf ben ik al 62. Misschien geloven ze hen eerder dan mij', besluit Otten lachend.

Lees ook:

- 42,7 procent van de studenten gebruikt partydrugs

- Aantal gebruikers van xtc in het noordelijk uitgaansleven groeit