Studenten onder druk: 'Mijn spreekuur zit al weken bomvol'

Steeds meer studenten kampen met psychische problemen. De Groninger Studentenbond wil zelfs dat de RUG meer psychologen aanstelt, maar volgens praktijkondersteuner Jantine van der Kooi kan een goed gesprek ook al helpen.

'De RUG zou veel meer moeten doen aan coaching. Luister maar eens naar de student en bekijk of ze hun lat niet te hoog hebben gelegd.'

1) 'Studenten staan van alle kanten onder druk'

Studieschuld door een lening, bijverdienen in de horeca, sociale verplichtingen en ook nog eens goede cijfers halen. Studenten moeten veel ballen in de lucht houden. In haar huisartsenpraktijk heeft Jantine van der Kooi haar handen vol aan het oppeppen van hun gemoedstoestand.

'Mijn agenda zit al weken bomvol. Studenten zitten in een levensfase waarin ze van alle kanten onder druk staan. En ze schamen zich soms om over dat onderwerp te praten.'

2) De parels van Tbilisi willen snel hogerop

Hun ouders zijn gevlucht uit Georgië en het gezin verhuisde van azc naar azc. Al die tijd hield voetbal hen op de been. Nu spelen de broers Giorgi, David en Nikky Goguadze uit Usquert bij Vfl Germania Leer. Maar hoe lang nog?

'Ons doel is betaald voetbal. En ja, er speelt wel wat...', verklapt één van de broers.

3) 'Dit is de rivierdelta van Westerwolde'

Zanger Alex Vissering neemt ons mee naar zijn schierste stee: het theater van de natuur. 'Hier kom ik tot rust', zegt hij.