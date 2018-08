Deel dit artikel:











Fotoserie: Honderden studenten zingen liedjes mee op Grote Markt onderden studenten konden dinsdagavond hun hart ophalen tijdens de Night of the Song (Foto: Suzanne Stoppels en Stephanie Nijssen/RTV Noord)

Meezingen met Guus Meeuwis, zakken op de beats van Def Rhymz en in de polonaise met Andre Hazes. Honderden studenten konden dinsdagavond hun hart ophalen tijdens de Night of the Song op de Grote Markt in Stad.

Tijdens deze 'grootste' karaokeshow van Europa werd er flink meegeblèrd met kneiters van meezinghits, maar traden ook diverse artiesten live op, zoals Kraantje Pappie en Groove Department. Daarmee sluiten de nieuwe studenten avond twee van de vijftigste Keiweek af. Check de beelden hier Voor iedereen die deze avond elders was: kijk de story of liver op @rtvnoord op Instagram of bekijk enkele foto's van de Night of the Song hieronder. (Foto's: © Stephanie Nijssen en Suzanne Stoppels)