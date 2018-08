Deel dit artikel:











Zó zingen nieuwe studenten Het gras van het Noorderplantsoen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het is dat we al het Grönnens laid hebben, anders was dit zonder twijfel het volkslied van de stad Groningen. Wie hier gaat studeren, móet hem kennen: Het gras van het Noorderplantsoen van Ralf Poelman.

Geschreven door Martin Drent



Vele honderden studenten zongen het nummer dinsdagavond tijdens de Night of the Songs op de Grote Markt, onder begeleiding van coverband Groove Department. Voor veel aankomende studenten die de KEI-week lopen deze week, was het misschien wel de eerste keer dat ze het lied zongen. Onder de knie? Bij een eigen steekproef afgelopen maanden hadden nieuwe studenten nog behoorlijk wat moeite met het bekende lied. Hoe doen ze het nu? Beoordeel zelf of de eerstejaars hem inmiddels al een beetje onder de knie hebben: SONGTEKST Het gras van het Noorderplantsoen - Ralf Poelman De tickets op tafel, de koffers gepakt

De taxi staat klaar in de straat

Jij staat al buiten en roept:

"Kom schiet op, straks zijn we net

Iets te laat, iets te laat." En slenterend sleur ik de spullen de deur door

Gedwee loop ik achter jou aan

Jij hebt er zin in, ik zal het nooit zeggen

Maar heb eigenlijk geen zin om te gaan Want als ik weg ben dan mis ik de straten

Vanaf de Toren tot aan Westerhaven

Ik mis de grachten, de mensen

Stadjers, studenten

Het allermooiste accent

Geen Frankrijk, laat staan Kameroen

Doe mij maar het gras,

Het gras van het Noorderplantsoen Het begon allemaal maanden geleden

Reisgidsen vol met hotels aan de zee

Jij vol verwachting, het kon me niet schelen

Gewoon uit beleefdheid keek ik met je mee

Met je mee En ik weet jij mocht kiezen

Ja beloofd is beloofd

Maar de volgende keer dan telt mijn stem voor twee

Dan hoef ik geen plaatjes van zonnige oorden

We blijven dan thuis

Nee we gaan nergens heen Want als ik weg ben dan mis ik de straten

Vanaf de Toren tot aan Westerhaven

Ik mis de grachten, de mensen

Stadjers, studenten

Het allermooiste accent

Geen Frankrijk, laat staan Kameroen

Doe mij maar het gras

Het gras van het Noorderplantsoen Hoog in het Noorden daar ligt een stad

Die altijd de sfeer van een dorp heeft gehad Oh als ik weg ben dan mis ik de straten

Vanaf de Toren tot aan Westerhaven

Ik mis de grachten, de mensen

Stadjers, studenten

Het allermooiste accent Oh als ik weg ben dan mis ik de straten

Vanaf de Toren tot aan Westerhaven

Ik mis de grachten, de mensen

Stadjers, studenten

Het allermooiste accent

Geen Frankrijk, laat staan Kameroen.

Doe mij maar het gras,

