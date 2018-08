UMCG geeft cursus om heftige bloedingen na aanslag of ongeluk te stoppen

Vliegveld Zaventem, theater Bataclan, Westminster Bridge. Plekken waar tientallen mensen soms letterlijk zijn doodgebloed als gevolg van terreur.

Dreiging van nieuwe aanslagen heeft artsen aangezet een cursus voor omstanders te ontwikkelen om te voorkomen dat bloedingen fataal worden.

Het UMCG gaat deze cursus, Stop de bloeding - red een leven, uitrollen in Groningen. Daarmee is het Noorden, na Amsterdam, de tweede regio in ons land waar dit straks wordt gegeven.

Omstanders redden levens

Bij veel bloedverlies kun je binnen enkele minuten al overlijden. Vaak zijn hulpdiensten dan nog niet gearriveerd. 'Dan moet je het hebben van omstanders. Die kunnen, net als bij een reanimatie, levensreddende handelingen doen', vertelt EHBO-docent Wim Grimberg, die namens het UMCG de cursus gaat geven.

Deelnemers leren hoe ze met weinig middelen ernstige bloedingen kunnen stoppen. Dat betekent: met je blote handen en je kleding.

Sokken in een wond

'Ik heb wel eens meegemaakt dat een man tijdens een avondje uit een mes tussen zijn ribben kreeg', vertelt Grimberg, die ook de nodige ervaring heeft op de Eerste Hulp. 'De wond begon te spuiten. Vrienden stopten hun vingers erin om de slagader dicht te drukken. Dat heeft uiteindelijk zijn leven gered.'

Grimberg benadrukt dat elke seconde telt, net als bij een reanimatie. 'Je moet ervoor zorgen dat het volume binnenboord blijft, want zodra het op straat ligt, heb je er niks meer aan.'

Speelt hygiëne daarbij een rol? Nee: 'Het geeft niet dat je handen vies zijn. Het gaat erom dat de wond dichtgaat. Na de aanslag bij de marathon in Boston vijf jaar geleden haalden artsen later zelfs sokken uit wonden van slachtoffers. Als het bloeden maar stopt.'

Openbare plekken

Het is dan ook geen toeval dat de cursus ontwikkeld is door artsen in Boston. Traumachirurg Leo Geeraedts van het VUmc in Amsterdam heeft de 2,5 uur durende les naar Nederland gehaald. De eerste cursisten zijn brandweerlieden, politieagenten en mensen die werken op drukke openbare plekken.

Voor Nederland wordt vaak gezegd dat het niet de vraag is of er een aanslag komt, maar wanneer. Maar waarom komt de cursus dan eerst naar Groningen, en dan pas naar grotere steden als Rotterdam of Den Haag?

Grimberg: 'Je hoeft niet altijd aan dreiging te denken. Ook bij auto-ongelukken, bedrijfsongevallen of werken met landbouwvoertuigen kun je hevige bloedingen oplopen. Ons doel is om iedereen van 16 jaar en ouder te leren hoe je bloedingen moet stoppen, want binnen drie tot vijf minuten kan het al afgelopen zijn.'

Het UMCG rolt de cursus vanaf 1 september uit.